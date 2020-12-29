Германия передаст Украине еще 18 аппаратов ИВЛ для больниц, оказывающих помощь больным коронавирусом.

Как пишет Европейская правда, об этом сообщила пресс-служба посольства Германии в Украине.

— Эти приборы фирмы Дрегер (модель EVITA V 600) поступят в 18 больниц в Украине и будут помогать в лечении пациентов с COVID-19. Оборудование стоимостью почти 525 тысяч евро, приобретенное за средства Федерального министерства иностранных дел, будет передано Министерству здравоохранения Украины через Центр общественного здоровья, — отмечает посольство в сообщении.

Аппараты передадут украинской стороне в среду, 30 декабря.

Напомним, с начала 2020 года для больниц Николаевской области через Prozorro закупили 37 аппаратов искусственной вентиляции легких на 22,8 миллионов гривен.