Американская авиакомпания American Airlines возобновила пассажирские рейсы на Boeing 737 MAX. Компания будет летать этими самолетами по направлению Майами-Нью-Йорк раз в неделю.

Одна из крупнейших в мире авиакомпаний American Airlines возобновила коммерческую эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX, пишет Новое время, ссылаясь на информацию The Wall Street Journal.

Это произошло спустя почти два года после того, как от эксплуатации 737 MAX отказались после двух крупных авиакатастроф.

Первый рейс авиакомпании запланирован между Майами и Нью-Йорком утром 29 декабря по местному времени. В American Airlines отметили, что среди пассажиров будет президент авиакомпании Роберт Исом.

Ежедневные рейсы между Майами и Нью-Йорком — это начало планов American по постепенному возвращению MAX в строй. Отмечается, что авиакомпания начала объявлять типы самолетов во время посадки, чтобы пассажиры знали, что они будут летать на MAX. Также в American Airlines добавили, что пассажиров будут отдельно предупреждать, если их рейс незапланированно будет выполняться Boeing 737 MAX из-за изменения расписания.

По словам главного операционного директора American, постепенное возвращение MAX в эксплуатацию поможет повысить уверенность пассажиров и даст им гибкость, если они предпочитают летать на других самолетах.

Напомним, в марте этого года компания Boeing возобновила производство самолетов 737 MAX, которое было приостановлено в результате двух авиакатастроф бортов этой модели.