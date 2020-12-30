В Николаевской области предприятие нелегально добывало и продавало полезные ископаемые.

Как сообщают в Государственной налоговой службы Украины Николаевской области, ущерб государству составил больше 7 миллионов гривен.

В ходе досудебного расследования уголовного дела, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) установлено, что в течение длительного времени должностные лица предприятия продавали полезные ископаемые за наличные и не указывали это в бухгалтерском и налоговом учетах.

— Указанные действия привели к непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах, - сказано в сообщении.

Работники налоговой милиции ГУ ГНС в Николаевской области, под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры, провели санкционированные обыски в офисах предприятия и осмотрели земельный участок, на котором находится карьер.

В частности, было изъято первичные бухгалтерские документы, журналы учета и магнитные носители информации с автоматизированной программой 1С: «Бухгалтерия», подтверждающая объем скрытых от налогообложения доходов и незаконной деятельности должностных лиц предприятия.

— Досудебное расследование уголовного производства продолжается, в настоящее время решается вопрос о проведении соответствующих экспертиз и наложения ареста на изъятое имущество, - сказано в сообщении.

Напомним, что в январе сотрудники СБУ в области в ходе обыска на территории «Первомайского специализированного карьера» в селе Мигия на Николаевщине обнаружили незаконный асфальтный завод.