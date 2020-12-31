В ночь на четверг, 31 декабря, на торговой площадке Coindesk, специализирующейся на торговле криптовалютой, стоимость биткоина превысила историческую отметку в 29 тысяч долларов.

Об этом говорится в данных онлайн-платформы Coindesk.

Согласно данным сайта, одна единица криптовалюты стоила 29,2 тысяч долларов, что является самой высокой ценой за все время существования биткоина. На долю биткоина приходится около 70,5% всего глобального рынка криптовалют.

Впрочем, добавим, что курс этой цифровой валюты на других площадках может отличаться, поскольку нет централизованной системы электронных торгов биткоином.

Отметим, что в начале года стоимость этой криптовалюты составляла около 8 тысяч долларов. Затем в марте, во время первой волны пандемии коронавирусной болезни, она опустилась до отметки менее 4 тыс. долл. Впоследствии начался постепенный рост курса этой криптовалюты, значительно ускорившийся осенью. Лишь с середины октября курс биткоина вырос более чем вдвое.

В ноябре его курс впервые за три года превысил отметку в 18 тысяч долларов, а уже 16 декабря — впервые в истории переступил порог в 20 тыс. долл.

Биткоин — это электронная криптовалюта, используемая для обмена на товары или услуги у продавцов, которые согласны ее принимать. Она была создана в 2008 году анонимным математиком или группой математиков.