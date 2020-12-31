С 1 января 2021 года Государственное предприятие «Полиграфический комбинат «Украина» повысит стоимость бланков биометрических документов.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной миграционной службы Украины.

Возрастет общая стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме карточки, паспорта гражданина Украины для выезда за границу и видов на временное и постоянное проживание.

Стоимость паспорта гражданина Украины в форме карточки (оформление до 20 рабочих дней) возрастет с 345 гривен до 363 гривны и с 471 гривна до 489 гривен (до 10 рабочих дней).

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу обойдется в 694 гривен при условии оформления документа до 20 рабочих дней (сейчас 682 шривны) или в 1046 гривен — 7 рабочих дней (сейчас 1034 гривны).

Стоимость временного вида на жительство возрастет с 891 гривен до 915 гривен, а постоянного вида на жительство — с 728 гривен до 752 гривны.