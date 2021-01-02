Курс криптовалюты биткоин (Bitcoin) впервые в истории превысил 31 тысячу долларов, хотя еще год назад эта криптовалюта торговалась чуть дороже семи тысяч.

Ряд экспертов опасается, что после такого стремительного роста неизбежен отскок, предупреждает журнал Forbes.

Сегодня самая популярная в мире криптовалюта торговалась по цене в $31 484,03, прирост с начала торгов составлял 6,01%, показывают данные электронной криптовалютной биржи Coindesk.

Как сообщалось, криптовалюта биткойн (bitcoin) 1 января 2021 года в очередной раз обновила свой исторический максимум, пробив отметку 29 500 долларов.