Компания Tesla открыла в Китае свою самую большую станцию зарядки. Там есть 72 точек для зарядки, второй аналогичный объект имеет 56 точек для зарядки, он находится в штате Калифорния. Однако они одинаковые по мощности.

Об этом сообщают Электровести.

Станция расположена в международном центре Цзинъань в ключевом деловом и коммерческом районе Шанхая. Согласно фотографиям, в 72 точках используются зарядные устройства V2 мощностью до 150 кВт, в то время как в 56 калифорнийских точках используются зарядные устройства V3 мощностью 250 кВт. Это означает, что шанхайским водителям придется ждать зарядки немного дольше.

Компания Tesla поставила более 20 тысяч электромобилей местного производства в Китай, что сделало ее ключевым рынком сбыта для компании. В ноябре компания произвела 23 тысячи электромобилей на своем заводе в Шанхае. Часть машин продаются в Китае, в то время как другие экспортируются в Европу и на другие рынки.

Ранее сообщалось, что автопроизводитель Honda представил новую «маску» для воздушных фильтров. Механизм действия изобретения подобен защитной маске для лица, но ее надевают на салонный фильтр.



