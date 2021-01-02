Автопроизводитель Honda представил новую «маску» для воздушных фильтров. Механизм действия изобретения подобен защитной маске для лица, но ее надевают на салонный фильтр.

Об этом сообщает Carscoops.

Разработчики объяснили, что Kurumask (автомобильная маска) за 15 минут может с легкостью отфильтровать 99,8% вирусов в воздухе.

К сожалению, не существует реального метода, чтобы определить, насколько эффективна маска в отношении COVID-19, но как и мытье рук, это, видимо, неплохая идея.

Во время тестирования воздушный фильтр удалил 99,8% капель вирусов, циркулирующих в воздухе, за 15 минут, а за 24 часа – 99,9% капель.

— Мы хотим, чтобы водители чувствовали себя безопасно и комфортно даже тогда, когда в холодную погоду закрывают окна авто, — подчеркнул Такахару Ечиго, руководитель проекта.

«Автомобильная маска» работает благодаря микроскопическим шипам на своей поверхности. Они ловят и обезвреживают вирусы, которые проходят через нее. Такое изобретение будет эффективно больше года. Позже «маску» необходимо изменить.

Сейчас Kurumask приспособлена для автомобилей Honda N-Box. Однако разработчики планируют создать аналогичные «маски» и для других моделей.

Honda заявляет, что сотрудничает с командой инженеров, к разрабатывающих автомобиль для перевозки пациентов с COVID-19. Идея партнерства заключается в обеспечении безопасных условий для водителей.

Напомним, британский производитель автомобилей класса люкс Bentley, входящий в группу Volkswagen, полностью прекратит выпуск бензиновых авто и гибридов до 2030 года.