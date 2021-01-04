Управление образования Николаевского городского совета закупит жидкого мыла для школ и детских садов на 730 тысяч гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, чиновники объявили тендер на покупку 7305 упаковок с жидким мылом на сумму в 730 тысяч 500 гривен. В техническом задании указано, что жидкое мыло должно быть с хлоргексидином, для очищения кожи. Оно должно иметь однородную консистенцию без посторонних примесей, и с приятным запахом.

Участи в торгах на сегодняшний день приняли две компании: «Миконт» с предложением в 683 тысячи 748 гривен, а также «Гренландия НВП», которая запросила 715 тысяч 743 гривны. На данный момент чиновники рассматривают предложение первой компании, так как оно оказалось самым выгодным.

Напомним, Управление образования Николаевского городского совета закупит аппараты для очистки воды в школы города 4,2 миллиона гривен.