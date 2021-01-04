Администрация Ингульского района Николаевского городского совета собирается потратить 3 миллиона гривен на уборку парков и скверов в 2021 году.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, чиновники объявили тендер на уборку парков, скверов, зеленых зон, бульваров и газонов вручную, а также выгребания опавших листьев в районе на 2021 год с ожидаемой стоимостью 3 миллиона гривен.

Согласно тендерной документации, подрядчик должен будет убирать мусор, снег и опавшую листву на площади в 10 миллионов 64 тысячи 283 метров квадратных, очистить 8 тысяч 550 урн от мусора.

На данный момент участие в аукционе приняли компания предпринимателя Алексея Капацыны «Центральный 1» с предложением в 2 миллиона 458 тысяч 41 гривну, а также предпринимательница Елена Замроцька, которая запросила за выполнение запланированных работ 2 миллиона 500 тысяч гривен. На данный момент чиновники рассматривают предложение первого участника, так как оно оказалось самым выгодным.

Напомним, Департамент ЖКХ Николаевского городского совета собирается потратить на содержание зеленых зон в четырех районах города 27,7 миллионов гривен на протяжении года.