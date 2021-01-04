Исполком Николаевского горсовета выделил коммунальному предприятию «Николаевэлектротранс» 183 миллиона гривен для функционирования КП в 2021 году.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, сегодня, 4 января направил запрос на КП «Николаевэлектротранс» с предложением заключить договор на сумму в 183 миллиона 343 тысячи 50 гривен за перевозку пассажиров трамваями и троллейбусами на протяжении 2021 года.

Данный договор заключается напрямую с предприятием в связи с тем, что предприятие «Николаевэлектротранс» является монополистом на рынке предоставления услуг по перевозке пассажиров электротранспортом, а его собственником является Николаевский городской совет.

Напомним, директор коммунального предприятия «Николаевэлектротранс», депутат городского совета Владимир Евтушенко в прошлом году заявлял, что для КП не заложили в городском бюджете 2020 года около 60 миллионов гривен на его содержание.