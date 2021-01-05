Предприятие «Лилия-Тигри», которое специализируется на производстве подсолнечного масла, уже около 5 лет помогает Березанской громаде и ремонтирует социальные объекты.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Недавно предприятие по просьбе ОТГ увеличило длину труб, через которые выходит дым, еще на 10 метров. Все траты завод полностью взял на себя.

— В октябре обещали, что мы приподнимем трубы и улучшим экологическую обстановку в поселковом совете. Мы выполнили эти работы, стоило это нам порядка 200 тысяч гривен. Очень трудно было найти такой кран. Подняли трубы на высоту около 10 метров сверх нормы, — рассказал директор предприятия Сергей Якименко.

Глава Березанской ОТГ Валерий Хомицкий уверен, что улучшить условия в громаде можно, сотрудничая с таким социально ответственным бизнесом.

— Есть определенные виды социальных работ, в которых они нам помогают. Дают масло пенсионерам, помогают в решение социально-бытовых вопросов. Любое предприятие — это поступления в бюджет: и земельный налог, и НДФЛ, и ЕСВ. Все громады живут благодаря таким предприятиям. Конечно, хотелось бы, чтобы таких предприятий было больше, — отметил он.

ООО «Лилия-Тигри» помогает и селу Тузлы. Экс-голова сельсовета Игорь Рогалев рассказал, что за средства завода успели установить еще несколько ветряков недалеко от села, обустроить детскую площадку, обновить памятники и т.п.

— Купили для сельского совета компьютер, принтер, несколько компьютеров для школы, плазменные телевизоры для школы, детского садика. Все вопросы, которые возникали у сельсовета, Сергей Павлович решал максимум за неделю. Например, 10 февраля 2020-го школа после бури осталась без света. Администрация развела руками, у сельсовета нет выделенных денег. Сергей Павлович это решил, и пока были выходные, оплатили провода, все, что нужно было, и Березанский РЭС за выходные все возобновил. Если бы все бизнесмены в стране так помогали, ситуация была бы намного лучше, — рассказал он журналистам.

Предприятие постоянно помогает местной школе. Зданию уже больше 50 лет. Сейчас здесь учатся 90 детей.

— Это люди, которым небезразлична судьба наших детей. На сегодняшний день очень много сделано для нашей школы. В первую очередь, заменили 22 окна, заменили счетчик. На каждый Новый год мы получаем подарки в виде музыкальной техники, мебели. Компьютеры летом получили. И мы очень благодарны людям, которые так относятся к нашим детям и селу, — рассказала директор школы Оксана Сосюкина.

Она добавила, что вместе с представителями предприятия коллектив школы составил список того, в чем учреждение нуждается, поскольку государство финансирует его не в полной мере.

— Нас люди попросили помощь для школы, для дома престарелых, для детского садика. Опять же, по мере наших финансовых возможностей, мы старались, — добавил Сергей Якименко.

ООО «Лилия-Тигри» планирует помочь школе с обустройством уголка отдыха в холле, а также хочет заняться масштабным проектом — переделать старую отопительную систему на современную.

Ранее журналисты показывали, как предприятие помогает улучшать условия в больницах, учебных заведениях и облагораживать территорию в Березанке и прилегающих селах.