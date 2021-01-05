По итогам 2020 года Главным управлением ГНС в Николаевской области обеспечено в бюджеты всех уровней больше 13,3 миллиардов гривен.

Об этом сообщили в ГУ ГНС в Николаевской области.

Подводя итоги работы ГНС в Николаевской области в 2020 году и.о. начальника Главного управления ГНС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев отметил: «Прошлый год мы завершили с позитивной динамикой в обеспечении поступлений в бюджеты всех уровней. В первую очередь, хочу поблагодарить налогоплательщиков за понимание и добросовестное отношение к уплате налогов».

По словам Дмитрия Прокофьева, в 2020 году ГНС Николаевщины проведена работа по совершенствованию электронных сервисов и активному внедрению современных информационных технологий для улучшения обслуживания налогоплательщиков. Это позволило специалистам Службы достаточно быстро и качественно прорабатывать поданную от субъектов хозяйственной деятельности отчетность, а плательщикам - минимизировать общение с налоговиками. Об эффективности принятых мер свидетельствуют показатели работы органов ГНС в Николаевской области.

В 2020 году в бюджеты всех уровней мобилизовано более 13,3 миллиардов гривен налогов и сборов, что на 803 миллионов гривен больше, чем в 2019 году. Обеспеченоабсолютное выполнение государственного и местных бюджетов.В государственный бюджет собрано более 6 млрд грн, что на 267,1 миллионов гривен, или на 4,6% больше, чем в 2019 году. По словам руководителя налоговой службы Николаевщины, традиционно, наибольший удельный вес в структуре уплаты в государственный бюджет занимает налог на добавленную стоимость и налог на прибыль. «В частности, субъекты хозяйственной деятельности региона уплатили 2,8 миллиардов гривен налога на добавленную стоимость и более 1 млрд грн – налога на прибыль», - конкретизировал Дмитрий Прокофьев.

В местные бюджеты мобилизовано почти 7,3 миллиарда гривен, что на 535,4 миллионов гривен, или на 8% больше поступлений 2019 года.

— Позитивные результаты деятельности налоговой службы Николаевщины за 2020 год являются могучим импульсом для дальнейшей работы с налогоплательщиками, с целью достижения значительных показателей поступления налогов в бюджет, который способствует решению многих социальных государственных программ, улучшению благосостояния граждан и приближения их уровня жизни к европейским стандартам. Убежден, что только налаживание открытых и прозрачных отношений с каждым налогоплательщиком, сервисный подход в обслуживании плательщиков и создание комфортных условий ведения бизнеса в регионе обеспечат социальную стабильность и экономический рост как Николаевщины, так и государства в целом. Уплаченные налоги и сборы - это вклад жителей Николаевщины в развитие страны, возможность своевременного финансирования государственных программ социального направления и внедрения реформ, - прокомментировал Дмитрий Прокофьев.

Ранее сообщалось, что Николаевский райсовет утвердил бюджет нового объединенного района на 2021 год. Его доходная часть составила всего 1 миллион 298 тысяч 900 гривен.