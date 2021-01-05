Николаевский райсовет утвердил бюджет нового объединенного района на 2021 год. Его доходная часть составила всего 1 миллион 298 тысяч 900 гривен.
Об этом свидетельствует проект бюджета, пишут НикВести.
Объем доходов районного бюджета определен в сумме 1,29 миллиона гривен, в том числе по:
В объеме доходной части районного бюджета предусмотрены межбюджетные трансферты в сумме 733 тысячи 700 гривен на содержание Николаевской районной больницы, выделенные пятью громадами.
Согласно расходной части, расходы на содержание аппарата районного совета предусмотрены в сумме 494 тысячи гривен. Из них на оплату труда в сумме 363 934 гривен, на оплату за коммунальные услуги и энергоносители — 50 тысяч.
Напомним, что в Первомайске приняли бюджет-2021 с текущим долгом в 20 миллионов гривен.
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Николаевский райсовет утвердил бюджет нового объединенного района на 2021 год. Его доходная часть составила всего 1 миллион 298 тысяч 900 гривен.
Об этом свидетельствует проект бюджета, пишут НикВести.
Объем доходов районного бюджета определен в сумме 1,29 миллиона гривен, в том числе по:
В объеме доходной части районного бюджета предусмотрены межбюджетные трансферты в сумме 733 тысячи 700 гривен на содержание Николаевской районной больницы, выделенные пятью громадами.
Согласно расходной части, расходы на содержание аппарата районного совета предусмотрены в сумме 494 тысячи гривен. Из них на оплату труда в сумме 363 934 гривен, на оплату за коммунальные услуги и энергоносители — 50 тысяч.
Напомним, что в Первомайске приняли бюджет-2021 с текущим долгом в 20 миллионов гривен.