Николаевский райсовет утвердил бюджет нового объединенного района на 2021 год. Его доходная часть составила всего 1 миллион 298 тысяч 900 гривен.

Об этом свидетельствует проект бюджета, пишут НикВести.

Объем доходов районного бюджета определен в сумме 1,29 миллиона гривен, в том числе по:

общему фонду — 1 миллион 258 тысяч 700 гривен;

специальному фонду — 40 тысяч 200 гривен.

В объеме доходной части районного бюджета предусмотрены межбюджетные трансферты в сумме 733 тысячи 700 гривен на содержание Николаевской районной больницы, выделенные пятью громадами.

Согласно расходной части, расходы на содержание аппарата районного совета предусмотрены в сумме 494 тысячи гривен. Из них на оплату труда в сумме 363 934 гривен, на оплату за коммунальные услуги и энергоносители — 50 тысяч.

Напомним, что в Первомайске приняли бюджет-2021 с текущим долгом в 20 миллионов гривен.