Депутаты Первомайского городского совета утвердили бюджет громады на 2021 год.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Проект бюджета приняли без дефицита и профицита, но единогласно и без выступлений докладчиков, с текущим долгом в 20 миллионов гривен.

— Бюджет принимали сбалансированный. Он социально направленный, потому что в первую очередь при распределении средств были учтены потребности медицины, образования. Мы понимаем, что жители города нуждаются именно в защищенных статьях расходов, — рассказал секретарь Первомайского горсовета Михаил Медвечук.

Запланированные доходы — почти 500 миллионов гривен. На сферу ЖКХ предусмотрели всего 13 миллионов. 150 и 300 тысяч гривен направили на лечение онкологии и сахарного диабета. Не предусмотрено средств на природоохранные мероприятие, строительство объектов ЖКХ.

— Бюджет будет напряженный, потому что мы имеем не очень позитивную картину в 2020 году. Было около 36 миллионов задолженности с предыдущего бюджета. За последний месяц нам удалось сократить это отставание, — рассказал секретарь.

Ранее сообщалось, что бывший городской голова Вознесенска Виталий Луков прокомментировал действия новой власти, которая планирует в следующем году сократить зарплаты сотрудникам образования на 40%.