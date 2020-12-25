Бывший городской голова Вознесенска Виталий Луков прокомментировал действия новой власти, которая планирует в следующем году сократить зарплаты сотрудникам образования на 40%.

Об этом он рассказал в комментарии корреспонденту НикВести.

Как стало известно ранее, депутаты Вознесенского городского совета приняли решение сократить часы работы бассейна, а также уменьшить выплаты воспитателям и сотрудникам внешкольного образования.

В частности, экс-мэр возмутился, что на сессии по принятию бюджета на 2021 год о его распределении докладывал секретарь, а не городской голова Евгений Величко, который, по его словам, пытается переложить ответственность на депутатский корпус.

– Я присутствовал на сессии. Во-первых, мне было неприятно, что о бюджете на следующий год докладывает секретарь, а не городской голова. Он крайний и несет ответственность за все, особенно за бюджет. Я обратился к Величко и попросил не спихивать ответственность за бюджет на депутатов. Действительно, существует серьезная ситуация по сокращению до 40% на внешкольное образование, недофинансирование по бассейну и с марта внедрение системы 50/50 по детскому питанию с 1 по 4 классы за счет родителей, - сказал Виталий Луков.

Также он отметил, что депутаты планировали выделить около 900 тысяч гривен на покупку двух автомобилей Renault Duster для работы полицейской станции, в последствии чего решили отказаться от одной из машин.

– При этом выделяется миллион гривен на компьютеризацию исполкома: 600 тысяч компьютере и около 300 тысяч программное обеспечение. Хотя у нас действует электронный документооборот больше 10 лет. И на два автомобиля Renault Duster около 900 тысяч гривен, чтобы создать полицейскую станцию. Но благодаря моим бывшим заместителям, которые стали депутатами, было снято покупку одной из машин. Также было предложено увеличить плановые поступления, потому что, по нашему мнению, там были искусственно занижены поступления. Но этого не было сделано. Год будет сложный, нельзя начинать его с таких грязных шагов. Не знаю, прислушается ли городской голова. Я бы так не делал. Мне обидно за город, но после выборов я принял для себя решение больше публично не вмешиваться в работу власти, - добавил он.

Напомним, что по результатам местных выборов мэром города Вознесенск стал «слуга народа» Евгению Величко.