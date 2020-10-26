Действующий мэр Вознесенска Виталий Луков признал поражение и пожелал успехов победителю выборов — «слуге народа» Евгению Величко

Соответствующее видеообращение опубликовано на YouTube-канале Вознесенского горсовета.

— Добрый день, уважаемые вознесенцы! Наша команда не выиграла, поэтому я искренне благодарю всех, кто нас поддержал. Мы пытаемся понять, где же мы недоработали, когда вспоминаем тех, кто за нас не проголосовал. Мы искренне поздравляем победителя Евгения Величко. Желаем ему сил, терпения и благодарности для людей. Город Вознесенск остается одним из лучших городов Украины. Вознесенская община является одной из лучших общин Украины. Мы сделали очень хорошую основу, мы закрыли все аварийные объекты, проблемы, которые дают возможность двигаться общине дальше, поэтому искренне желаю свой родной общине успехов и процветания, - сказал Виталий Луков.