Лесопарк по улице Космонавтов

Администрация Ингульского района собирается потратить на очистку лесопарка за 3,7 миллионов гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, чиновники администрации объявили тендер по очистке лесопарка по улице Космонавтов до улицы Турбинной и Новозаводской с ожидаемой стоимостью работ в 3 миллиона 781 тысячу 500 гривен.

Подрядчик до 31 декабря 2021 года должен будет произвести уборку мусора на территории 1 миллиона 297 тысяч 484 метров квадратных, удаление поросли в количестве 1 миллиона 392 тысяч 196 штук, а также 50 сухих деревьев.

Участие в торгах приняли: предприниматель Олег Тертиченко с предложением в 2 миллиона 695 тысяч гривен, компания «Арника-Юг» попросившая 2 миллиона 700 тысяч гривен, компания «Укрбиорост» с предложением в 2 миллиона 835 тысяч гривен, компания «Форвард Груп» попросившая 3 миллиона 610 тысяч гривен, а также компания «Укрформдон» запросившая 3 миллиона 612 тысяч гривен.

На данный момент чиновники администрации рассматривают предложение предпринимателя Олег Тертиченко, с которым возможно заключат договор.

Напомним, в мае 2019 года Администрация Ингульского района с восьмого раза заключила с предпринимателем Олегом Тертичено договор по очистке лесопарка за 500 тысяч гривен.