Украина выделит из резервного фонда 20 миллионов гривен гуманитарной помощи Хорватии, пострадавшей от масштабного землетрясения.

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан написал на своей странице в Facebook.

— Отдельным решением на сегодняшнем внеочередном заседании правительство выделило из резервного фонда 20 миллионов гривен гуманитарной помощи Республике Хорватия для мероприятий по преодолению последствий землетрясения, которое произошло 29 декабря 2020 года, — написал Василий Мокан.

Василий Мокан напомнил, что толчки во время землетрясения в Хорватии достигали 6,8 баллов по шкале Рихтера.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения в Хорватии пострадало посольство Украины, которое располагается в Загребе. Здание украинского дипломатического представительства получило незначительные повреждения.