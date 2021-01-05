Украина выделит из резервного фонда 20 миллионов гривен гуманитарной помощи Хорватии, пострадавшей от масштабного землетрясения.
Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан написал на своей странице в Facebook.
— Отдельным решением на сегодняшнем внеочередном заседании правительство выделило из резервного фонда 20 миллионов гривен гуманитарной помощи Республике Хорватия для мероприятий по преодолению последствий землетрясения, которое произошло 29 декабря 2020 года, — написал Василий Мокан.
Василий Мокан напомнил, что толчки во время землетрясения в Хорватии достигали 6,8 баллов по шкале Рихтера.
Ранее сообщалось, что в результате землетрясения в Хорватии пострадало посольство Украины, которое располагается в Загребе. Здание украинского дипломатического представительства получило незначительные повреждения.
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Украина выделит из резервного фонда 20 миллионов гривен гуманитарной помощи Хорватии, пострадавшей от масштабного землетрясения.
Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан написал на своей странице в Facebook.
— Отдельным решением на сегодняшнем внеочередном заседании правительство выделило из резервного фонда 20 миллионов гривен гуманитарной помощи Республике Хорватия для мероприятий по преодолению последствий землетрясения, которое произошло 29 декабря 2020 года, — написал Василий Мокан.
Василий Мокан напомнил, что толчки во время землетрясения в Хорватии достигали 6,8 баллов по шкале Рихтера.
Ранее сообщалось, что в результате землетрясения в Хорватии пострадало посольство Украины, которое располагается в Загребе. Здание украинского дипломатического представительства получило незначительные повреждения.