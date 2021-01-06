Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета собирается потратить почти 9 миллиона гривен на содержание уличных фонарей до апреля 2021 года.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Согласно данным системы, Департамент ЖКХ объявил тендер по техническому содержанию фонарей уличного освещения на ожидаемую сумму в 4 миллиона 500 тысяч гривен, а также тендер по ликвидации повреждений сетей уличного освещения на сумму в 4 миллиона 300 тысяч гривен.

Согласно техническому заданию подрядчик должен будет менять светильники, которые вышли из строя; устанавливать более энергоэффективные; очищать электросети от веток; ликвидировать повреждения, определять короткие замыкания и обрывы; менять опоры воздушной линии; красить металлические поверхности; снимать показания счетчика; содержать аварийно-диспетчерскую службу и другие услуги. Все работы должны выполняться до 15 апреля 2020 года.

На данный момент идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона, сам же аукцион запланирован на 18 января 2021 года.

Напомним, Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета собирается потратить 7,1 миллиона гривен на электроэнергию для уличных фонарей до марта 2021 года.