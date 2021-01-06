Идея синтезировать на Марсе топливо на основе метана, обеспечив тем самым возвращение марсианской экспедиции на Землю, витала в научном сообществе в течение многих лет. Но все предложенные до сих пор методы требовали больших мощностей и нескольких этапов.

Об этом пишет журнал «Вокруг света».

Команда из Калифорнийского университета разработала способ изготовления топлива, который реализуется при помощи небольшого устройства с цинковым катализатором. Его идея впервые была высказана генеральным директором SpaceX Илоном Маском. Ракета Raptor от SpaceX, предназначенная для космических кораблей, летящих на Марс, работает на метане, и Маск искал способы ее заправки для обратного полета на Землю.

Маск предложил использовать солнечную энергию для выработки электроэнергии, с помощью которой можно осуществить электролиз воды. Воду будут получать из льда, обнаруженного на Марсе. Водород, полученный при электролизе воды, будет реагировать с углекислым газом, и в результате можно синтезировать метан.

Сходный метод, называемый процессом Сабатье, используется на Международной космической станции для преобразования воды в пригодный для дыхания кислород. Процесс описывается следующей реакцией: CO 2 + 4H 2 = CH 4 +2H 2 O.

Проблема лишь в том, что в процессе Сабатье используется никелевый катализатор при высоких температурах и давлениях. В процессе, предложенном командой из Калифорнийского университета, катализатором выступит цинк, и реакция будет выгляджеть так: 3CO 2 +6H 2 =CH 4 +2CO 2 +4H 2 O.

Такой процесс вполне осуществим в марсианских условиях. Ключом к новому и более простому методу стало именно открытие использования цинка в качестве катализатора.