Марокканская энергетическая компания Nareva Holding подписала соглашение о строительстве ветропарка с итальянской корпорацией по возобновляемым источникам энергии Enel Green Power.

Об этом сообщают ЭлектроВести.

Марокко планирует довести свою общую мощность ветроэнергетики до 850 МВт к 2023 году. Страна уже начала реализацию проектов в Мидельт (210 МВт) и Буйдури (300 МВт). Еще в 2009 году Марокко объявило, что намерено обеспечить 42% своих потребностей в электроэнергии из возобновляемых источников к 2030 году.

Марокко повысило целевой показатель до 52% в 2015 году и движется более быстрыми темпами, что позволит ему покрывать до 65% своих потребностей в энергии из возобновляемых источников благодаря стабильным инвестициям и последовательной политике, утвержденной на самом высоком государственном уровне.

Энергетическому переходу помогает и благоприятная для инвестиций нормативная база, позволяющая проводить тендеры и аукционы для масштабных солнечных и ветровых проектов, стимулируя частные инвестиции в этот сектор.