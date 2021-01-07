В Николаевской области в декабре 2020 года зафиксировано самое низкое качество газа среди всех регионов Украины, в области среднее значение теплоты сгорания составило 7952 ккал/куб.м.

Такие данные обнародовал «Оператора ГТС Украины».

При этом средневзвешенная теплота сгорания природного газа, который подавался потребителям Украины в декабре 2020 года, составила 8209 ккал/куб.м.

Норма стандарта сгорания составляет 7 600 ккал/куб.м.

Отметим, что подобные замеры делают каждый месяц.

Информация поступает из 53 измерительных химико-аналитических лабораторий, расположенных в разных точках Украины на ключевых узлах газотранспортной системы, они аттестованы в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Ранее газовщики заверили, что ничего не домешивают в газ, поступающий в дома николаевцев.