Жена народного депутата Юрия Корявченкова, который до избрания в парламент был участником студии «Квартал 95», в прошлом году купила Toyota Land Cruiser 2020 выпуска.

Об этом сообщает Слідство.Інфо.

Ценную покупку жена народного депутата сделала в конце лета прошлого года. Стоимость такого автомобиля - 80-250 тысяч долларов в зависимости от комплектации. Это уже вторая Toyota Land Cruiser, которой владеет Татьяна Корявченкова. Первую она приобрела в 2013 году.

В последней декларации нардепа указано, что его жена имеет наличные сбережения - 40 тысяч долларов и 100 тысяч гривен.

Еще 100 тысяч долларов наличными хранит ее муж. В то же время семья, как указал сам Корявченков, имеет кредит на сумму более 180 тысяч долларов, из которого выплачена примерно четверть.

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Напомним, «95 квартал» пошутил о звонке мэра Николаева и «бандитском городе».