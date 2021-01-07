Криптовалюта биткойн (bitcoin) сегодня, 7 января 2021 года, превысила отметку 38000 долларов. Таким образом, установлен очередной исторический максимум.

Об этом свидетельствуют данные торгов на криптовалютной бирже Coindesk.

Согласно данным биржи, биткойн в ходе торговой сессии в четверг рос на 2,73% и в пике достигал 38,1 тысячи долларов. На данный момент курс немного откатился и находится ниже этой отметки.

Отметим, с начала 2021 года данная криптовалюта продолжает обновлять исторические максимумы. В частности, с 1 января биткойн вырос в цене более чем на 8000 долларов или почти на 30 процентов. За календарный год он подорожал в пять раз, а его привлекательность выросла после того, как крупный платежный сервис PayPal позволил своим клиентам из США торговать криптовалютами.

Напомним, 4 января биткойн резко обрушился ниже 28000 долларов, но вскоре снова перешел к росту.