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Холдинг LVMH объявил о завершении процесса поглощения ювелирной компании Tiffany&Co за 15,8 миллиарда долларов и назначил новое руководство.
Об этом заявил глава и исполнительный директор LVMH Бернар Арно, пишет Reuters.
— Я рад приветствовать Tiffany и ее талантливых работников в нашей группе. Tiffany — это легендарный бренд и значительная эмблема мирового ювелирного рынка. Мы оптимистично смотрим на возможности Tiffany быстро расти, внедрять инновации и оставаться важными в воспоминаниях и достижениях наших клиентов, - комментирует покупку Tiffany Бернар Арно.
На смену директору Tiffany Алессандро Боглиоло придет вице-президент Louis Vuitton Энтони Ледру. Сын владельца холдинга Бернара Арно и исполнительный директор компании из холдинга LVMH RIMOWA Александр Арно отныне является вице-президентом Tiffany. При этом, бывший глава и исполнительный директор Louis Vuitton Майкл Бурк стал председателем совета директоров Tiffany.
Напомним, что французский дом моды Louis Vuitton купил один из крупнейших в мире необработанных алмазов.
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Холдинг LVMH объявил о завершении процесса поглощения ювелирной компании Tiffany&Co за 15,8 миллиарда долларов и назначил новое руководство.
Об этом заявил глава и исполнительный директор LVMH Бернар Арно, пишет Reuters.
— Я рад приветствовать Tiffany и ее талантливых работников в нашей группе. Tiffany — это легендарный бренд и значительная эмблема мирового ювелирного рынка. Мы оптимистично смотрим на возможности Tiffany быстро расти, внедрять инновации и оставаться важными в воспоминаниях и достижениях наших клиентов, - комментирует покупку Tiffany Бернар Арно.
На смену директору Tiffany Алессандро Боглиоло придет вице-президент Louis Vuitton Энтони Ледру. Сын владельца холдинга Бернара Арно и исполнительный директор компании из холдинга LVMH RIMOWA Александр Арно отныне является вице-президентом Tiffany. При этом, бывший глава и исполнительный директор Louis Vuitton Майкл Бурк стал председателем совета директоров Tiffany.
Напомним, что французский дом моды Louis Vuitton купил один из крупнейших в мире необработанных алмазов.