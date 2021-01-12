Концерн «Галнафтогаз» (группа ОККО) завершил приобретение контрольного пакета акций в уставном капитале ООО «Нафта-Трансшипмент» (ранее — ООО «Варуна-Вест»), которое владеет Херсонским нефтеперевалочным комплексом.

По данным платформы YouControl, теперь «Галнафтогазу» принадлежит 99,9% компании, оставшаяся доля размером в 0,1% «Нафта-трансшипмент» записана на ООО «Финансовая компания «Декра», передают «Порты Украины».

Концентрация «Галнафтогазом» акций владельца Херсонского нефтеперевалочного комплекса была одобрена Антимонопольным комитетом Украины 24 декабря 2020 года.

В ноябре 2019 года ГП «СЕТАМ» Агентства по розыску и менеджмента активов на электронной площадке OpenMarket продало арестованный Государственной исполнительной службой Министерства юстиции Херсонский нефтеперевалочный комплекс за 200 млн грн. Покупателем выступило ООО «Варуна-Вест». В январе 2020 года компания-покупатель сменила название на ООО «Нафта-Трансшипмент». Впоследствии ООО «Нафта-Трансшипмент» получило статус портового оператора Херсонского морского порта.

Согласно Реестру морских портов ГП «Администрация морских портов Украины», ООО «Нафта-Трансшипмент» оперирует причалами №1, 2, 3, 4 и берегоукреплениями Херсонского морпорта.

Херсонский нефтеперевалочный комплекс состоит из нефтегавани и нефтебазы. Резервуарный парк нефтегавани включает в себя 13 рабочих резервуаров емкостью 38,85 тыс. кубометров. Комплекс имеет выход к трем причалам. На перевалке функционирует автоналив, мощностью примерно 1 тыс. кубометров в сутки.