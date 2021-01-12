Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства выплатило работодателям единовременное пособие на период январского карантина.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Всего было подано почти 7000 пакетов документов на помощь для более 163 тысячи человек.

— Очень важно, что абсолютно все работодатели, которые подали документы, получили денежные выплаты на своих работников еще до 28 декабря прошлого года. Общая сумма составила около 650 миллионов гривен, – отметил глава министерства Игорь Петрашко.

Наибольшее количество заявлений подали работодатели Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Винницкой и Запорожской областей.

Активными участниками программы стали представители транспортной отрасли, производства продукции тяжелой и легкой промышленности, строительства, сельского хозяйства, предприятия торговли, предоставления услуг по временному размещению и тому подобное.

Среди крупных предприятий, получивших помощь – Международный аэропорт Борисполь, АО «Укрзалізниця», областные отделения Укравтодора, АО «Кондитерская фабрика «Харьковчанка», Турбоатом, авиакомпания «Роза ветров», ВО «Славянский завод высоковольтных изоляторов», НПК «Прогресс», ООО «ОАО Олимп» и ООО «Юнигран».