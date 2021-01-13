Криптовалюта биткоин продолжает падать, для нее это неделя стала худшей с марта 2020 года. Цифровые активы валюты упали на 6,8% в ходе торгов на азиатской бирже в эту среду.

Об этом передает Bloomberg.

Стоимость биткоина снизилась на 6,8% до 32 тысяч 359 долларов. Крупнейшая крипловалюта начала обрушение за последние несколько дней, достигнув рекордной отметки около 42 тысяч долларов 8 января, а затем упав до минимума 32 тысяч 300 долларов.

Нынешние колебания цен биткоина напоминают финансовым экспертам ситуацию с пузырем в декабре 2017 года, за которым последовало стремительное падение биткоина в цене.

Альтернативная точка зрения состоит в том, что стоимость биткоина повысилась из-за большего количества инвесторов, стремящихся получить быструю прибыль. Однако такие инвесторы и быстрее покидают рынок, когда импульс роста биткоина начинает ослабляться.

— Забрать некоторую прибыль после того, как актив, любой актив, не только биткоин – удвоится в цене в течении трех недель, - вполне понятное решение, - сказал Юлиус Де Кемпенаер, старший аналитик StockCharts.

По данным сайта CoinGecko, в результате падения биткоина общая рыночная стоимость криптовалют упала примерно до 930 миллиардов долларов, менее чем через неделю после того, как капитализация впервые превысила 1 триллион долларов.

В этом месяце стратеги JP Morgan Chase заявили, что в перспективе биткоин сможет достичь 146 тысяч долларов, поскольку будет конкурировать с золотом как актив, если колебания в цене будут умеренными, чтобы привлечь серьезных инвесторов.

Напомним, британский финансовый надзор предостерегает потребителей, стремящихся получить максимальную прибыль от крипто-бума и роста стоимости биткоина.