Управление молодежи и спорта Николаевской областной государственной администрации под конец года закупило спортивной экипировки для сборной команды области почти на 3 миллиона гривен, у фирмы, которая выполнила заказа всего за 4 дня.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса чиновники ОГА 17 августа 2020 года объявили закупку спортивной экипировки на ожидаемую сумму в 3 миллиона гривен. Предполагалось, что за эту сумму подрядчик должен был предоставить 273 штуки базового комплекта формы (куртка утепленная зимняя, жилет утепленный, костюм спортивный парадный, костюм тренировочный из мембранного материала, футболка поло парадная, шорты спортивные парадные), 20 штук рашгардов для гребцов байдарок и каноэ, 52 штуки рашгардов для гандболистов, 20 штук тайтсов для гребцов байдарок и каноэ, 30 штук тайтсов для легкой атлетики, 20 штук трико для тяжелой атлетики, 30 штук трико для академической гребли, 44 штуки формы игровой гандбольной женской, 8 штук вратарских комплектов для женского гандбола, 20 штук трико для греко-римской борьбы, в двух цветовых решениях, 30 легкоатлетических маек, 5 штук купальников женских для прыжков на батуте, 5 штук купальников мужских для прыжков на батуте, 5 шортов мужских для прыжков на батуте, 10 штук купальников женский для прыжков в воду, 10 штук плавок мужских для прыжков в воду.

На участие в аукционе свои документы подали две предпринимательницы: Ольга Дихтиевская, которая запросила за выполнение заказа 2 миллиона 300 тысяч гривен и Марина Переверзева, которая согласилась пошить форму за 2 миллиона 385 тысяч гривен.

Примечательно, что в ходе рассмотрения наиболее выгодного предложения, которое сделала Ольга Дихтиевская, тендерный комитет принял решение не заключать с ней договор по той причине, что в своем пакете документов она не предоставила фотографии примеров пошитой формы. Чиновники отметили, что это не дало им возможности оценить качество, предлагаемое товара.

После чего они одобрили заявку Марины Переверзевой, несмотря на то, что в ее пакете документов также отсутствовали фотографии закупаемой формы. Однако, уже 21 сентября тендерный комитет отменяет тендер указав, что в конечном итоге они решили отказать обоим участникам в подписании договора.

Повторный тендер Управление молодежи и спорта ОГА объявило 8 ноября, на ту же ожидаемую сумму с тем же перечнем закупаемой формы. Как в предыдущий раз документы для участия в аукционе подали все те же предпринимательницы, только на этот раз Ольга Дихтиевская запросила за выполнение работы 3 миллиона гривен, в то время как ее конкурентка Марина Переверзева запросила 2 миллиона 980 тысяч 334 гривны.

На этот раз Марина Переверзева предоставила в своем пакете документов фотографии экземпляров уже пошитой формы с логотипами Николаевской области.

Так как предложение Марины Переверзевой оказалось более выгодным именно с ней чиновники и заключили договор 7 декабря. Примечателен тот факт, что по условиям договора весь перечень комплектов формы она должна была передать управлению 1 декабря. То есть, на пошив заказа у нее было всего 4 дня.

Отметим, что согласно данным сайта Министерства юстиций Украины предпринимательница Марина Переверзева была зарегистрирована в Николаеве, более года назад. Она предоставляет широкий спектр услуг, основных из которых является производство верхней одежды.