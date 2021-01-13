Программист из Германии Стефан Томас, проживающий в Сан-Франциско (США), забыл пароль от защищенного внешнего жесткого диска, на котором хранятся ключи от электронного кошелька с 7 тысячами Bitcoin — по текущему курсу это составляет примерно 220 миллионов долларов.
Об этом Томас рассказал газете The New York Times.
Томас заинтересовался биткоинамы в начале 2010-х: говорит, его привлекало в криптовалюте то, что она неподконтрольна государствам и крупным компаниям.
В начале 2011 года он опубликовал анимационное видео «Что такое биткоины?», в котором кратко объяснял концепцию криптовалюты. Один из фанатов биткоинов, увидевший видео, решил отблагодарить Томаса за популяризацию темы и подарил ему 7002 биткоина. В то время это была значительно меньшая сумма.
С тех пор он не помнит, где записал пароль к своему защищенному внешнему жесткому диску IronKey. Диск дает пользователям 10 попыток, прежде чем зашифровать его содержание навсегда. С тех пор Томас попробовал восемь своих наиболее часто используемых паролей — и безрезультатно.
— Я просто лежал в кровати и думал о том, что я пойду к компьютеру с какой-то новой стратегией, и это не сработает, и я снова буду в отчаянии, — поделился он.
Напомним, за первые две недели 2020 года биткоин подорожал на 20%.
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Программист из Германии Стефан Томас, проживающий в Сан-Франциско (США), забыл пароль от защищенного внешнего жесткого диска, на котором хранятся ключи от электронного кошелька с 7 тысячами Bitcoin — по текущему курсу это составляет примерно 220 миллионов долларов.
Об этом Томас рассказал газете The New York Times.
Томас заинтересовался биткоинамы в начале 2010-х: говорит, его привлекало в криптовалюте то, что она неподконтрольна государствам и крупным компаниям.
В начале 2011 года он опубликовал анимационное видео «Что такое биткоины?», в котором кратко объяснял концепцию криптовалюты. Один из фанатов биткоинов, увидевший видео, решил отблагодарить Томаса за популяризацию темы и подарил ему 7002 биткоина. В то время это была значительно меньшая сумма.
С тех пор он не помнит, где записал пароль к своему защищенному внешнему жесткому диску IronKey. Диск дает пользователям 10 попыток, прежде чем зашифровать его содержание навсегда. С тех пор Томас попробовал восемь своих наиболее часто используемых паролей — и безрезультатно.
— Я просто лежал в кровати и думал о том, что я пойду к компьютеру с какой-то новой стратегией, и это не сработает, и я снова буду в отчаянии, — поделился он.
Напомним, за первые две недели 2020 года биткоин подорожал на 20%.