Об этом Томас рассказал газете The New York Times.

Томас заинтересовался биткоинамы в начале 2010-х: говорит, его привлекало в криптовалюте то, что она неподконтрольна государствам и крупным компаниям.

В начале 2011 года он опубликовал анимационное видео «Что такое биткоины?», в котором кратко объяснял концепцию криптовалюты. Один из фанатов биткоинов, увидевший видео, решил отблагодарить Томаса за популяризацию темы и подарил ему 7002 биткоина. В то время это была значительно меньшая сумма.

С тех пор он не помнит, где записал пароль к своему защищенному внешнему жесткому диску IronKey. Диск дает пользователям 10 попыток, прежде чем зашифровать его содержание навсегда. С тех пор Томас попробовал восемь своих наиболее часто используемых паролей — и безрезультатно.

— Я просто лежал в кровати и думал о том, что я пойду к компьютеру с какой-то новой стратегией, и это не сработает, и я снова буду в отчаянии, — поделился он.

Напомним, за первые две недели 2020 года биткоин подорожал на 20%.