В Казахстане готовится к выпуску отечественная вакцина от коронавируса KazCOVID-in, которая уже получила временную регистрацию Минздрава страны.
Об этом со ссылкой на зампредседателя комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава Казахстана Нурлыбека Асылбекова сообщает в среду, 17 января, Sputnik Казахстан.
Отмечается, что сейчас вакцина проходит третью стадию клинических испытаний.В ней приняли участие три тысячи граждан республики.
— Пока данных нет. На днях только закончили вакцинировать последних добровольцев, - сообщил Нурлыбек Асылбеков.
По его словам, в случае удачного завершения всех тестов, массовая вакцинация населения этим препаратом начнется в марте. По данным Нурлыбека Асылбекова, промежуточные тесты KazCOVID-in показали хороший клинический эффект.
Напомним, Министерство здравоохранения ждёт официальный отчёт от китайской компании SinoVac об эффективности её вакцины против коронавируса. Если эффективность препарата окажется меньше 70%, Украине вернут деньги.
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В Казахстане готовится к выпуску отечественная вакцина от коронавируса KazCOVID-in, которая уже получила временную регистрацию Минздрава страны.
Об этом со ссылкой на зампредседателя комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава Казахстана Нурлыбека Асылбекова сообщает в среду, 17 января, Sputnik Казахстан.
Отмечается, что сейчас вакцина проходит третью стадию клинических испытаний.В ней приняли участие три тысячи граждан республики.
— Пока данных нет. На днях только закончили вакцинировать последних добровольцев, - сообщил Нурлыбек Асылбеков.
По его словам, в случае удачного завершения всех тестов, массовая вакцинация населения этим препаратом начнется в марте. По данным Нурлыбека Асылбекова, промежуточные тесты KazCOVID-in показали хороший клинический эффект.
Напомним, Министерство здравоохранения ждёт официальный отчёт от китайской компании SinoVac об эффективности её вакцины против коронавируса. Если эффективность препарата окажется меньше 70%, Украине вернут деньги.