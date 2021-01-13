В Казахстане готовится к выпуску отечественная вакцина от коронавируса KazCOVID-in, которая уже получила временную регистрацию Минздрава страны.

Об этом со ссылкой на зампредседателя комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава Казахстана Нурлыбека Асылбекова сообщает в среду, 17 января, Sputnik Казахстан.

Отмечается, что сейчас вакцина проходит третью стадию клинических испытаний.В ней приняли участие три тысячи граждан республики.

— Пока данных нет. На днях только закончили вакцинировать последних добровольцев, - сообщил Нурлыбек Асылбеков.

По его словам, в случае удачного завершения всех тестов, массовая вакцинация населения этим препаратом начнется в марте. По данным Нурлыбека Асылбекова, промежуточные тесты KazCOVID-in показали хороший клинический эффект.

Напомним, Министерство здравоохранения ждёт официальный отчёт от китайской компании SinoVac об эффективности её вакцины против коронавируса. Если эффективность препарата окажется меньше 70%, Украине вернут деньги.