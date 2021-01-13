В 2020 году убытки украинским лесам из-за нарушения природоохранного законодательства составили около 312 миллионов гривен.

Об этом сообщает Госэкоинспекция в среду, 13 января.

— В 2020 году в части охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов и растительного мира Госэкоинспекция рассчитала около 312 миллионов гривен убытков за нарушение природоохранного законодательства. По сравнению с 2019 годом наблюдается динамика роста рассчитанных убытков: в прошлом году сумма ущерба, причиненного окружающей среде, составила 167 миллионов гривен, - сказано в сообщении.

Госэкоинспекция подписала Меморандум о сотрудничестве с Национальным центром управления и испытания космических средств, чтобы получать аэрокосмические снимки земной поверхности.

— Это даст нам возможность оперативно выявлять вырубки, разработки карьеров, загрязнения моря и своевременно принимать меры для прекращения нарушений... В первую очередь необходимо увеличивать ответственность за вред, наносимый окружающей среде, повышать штрафы и убытки за вырубку, - пояснили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, прокуратура Николаевщины судится за 87,5 гектаров земли на побережье Черного моря.