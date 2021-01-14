Автопроизводитель Porsche в 2020 году продал более 20 000 электромобилей Taycan. Это был первый год выпуска этой модели. По итогам года Taycan стал одним из самых продаваемых моделей Porsche.

Об этом говорится в годовом отчете Porsche, опубликованном 12 января.

Немецкий автопроизводитель признал, что пандемия ощутимо ударила по уровню продаж автомобилей. По сравнению с рекордными результатами 2019 года, поставки автомобилей сократилось на 3% и составили 272 162 автомобилей.

Однако компания вполне довольна, ведь результаты конкурентов свидетельствуют о более существенных убытках. Taycan сделал существенный вклад в удовлетворительный годовой результат.

В 2020 году Porsche продал 20 015 электромобилей модели Taycan несмотря на шестинедельную паузу в производстве, а также ограниченную доступность. На рынках многих стран эта модель появится только весной 2021 года.

В общем производитель заявил, что примерно выполнил план годовых продаж Taycan. Компания рассматривает наращивание производства при условии повышения спроса.

Автокомпания Audi, которая вместе с Porsche входит в концерн Volkswagen Group, также отчиталась об успехах 2020 года. Согласно отчету, в 2020 году было продано 47 324 электрокроссоверов e-tron. Эта модель установила уникальный рекорд, ведь годом ранее компания реализовала на 79,5% меньше автомобилей.

Наибольший спрос на Audi e-tron наблюдается в Норвегии и Германии. В 2021 году Audi e-tron получит увеличение запаса хода до 360 км. Более того, производитель снижает цену на 9 тысяч долларов. Такой ход должен поспособствовать увеличению продаж.

Напомним, Норвегия стала первой страной, где электромобили превысили половину рынка новых машин.