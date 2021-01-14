Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» готова обеспечить природным газом бытовых потребителей по регулируемой цене 6,99 гривен за кубический метр до завершения карантина или отопительного сезона.

Об этом сообщает Департамент по интегрированным коммуникациям НАК «Нафтогаз Украины».

Отмечается, что тариф 6.99 за кубический метр будет действовать в рамках тарифного плана «Месячный». А для клиентов, которые оформили тарифный план «Годовой», стоимость газа не изменится и составит 4,73 гривен, 5,24 гривен и 6,45 гривен за кубический метр, согласно условиям договоров.

— Понимаем, что введением регулируемых цен на газ правительство сделало вынужденный шаг, вызванный мощным противодействием частных поставщиков развития рынка газа и перехода потребителей к новым поставщикам газа. Ежедневно мы получаем жалобы от потребителей, которые не могут найти свой ЕІС-код, которым угрожают начислить вымышленные долги за «температурные» коэффициенты или отрезать газ якобы за неправильно оформленные документы, — отметил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

Напомним, Кабинет министров возобновит государственное регулирование цен на газ для всех бытовых потребителей на время карантина или до конца отопительного сезона. Цены должны снизиться более чем на 30%.