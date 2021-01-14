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Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Украины Игоре Савченко, которого подозревают в подстрекательстве к даче взятки.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
По данным следствия, бывший народный избранник подстрекал представителя одной из торговых компаний к передаче 100 тысяч долларов взятки руководству Государственной фискальной службы и Государственной таможенной службы Украины для возврата арестованного имущества. Эти средства он хотел оставить себе, а не передавать госструктурам. Дело уже передали в Печерский районный суд Киева.
Напомним, что вчера, 13 января, Служба безопасности Украины и Госбюро расследований задержали на получении взятки размером в 5000 долларов одного из руководителей военной прокуратуры Запорожского гарнизона Южного региона.
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Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Украины Игоре Савченко, которого подозревают в подстрекательстве к даче взятки.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
По данным следствия, бывший народный избранник подстрекал представителя одной из торговых компаний к передаче 100 тысяч долларов взятки руководству Государственной фискальной службы и Государственной таможенной службы Украины для возврата арестованного имущества. Эти средства он хотел оставить себе, а не передавать госструктурам. Дело уже передали в Печерский районный суд Киева.
Напомним, что вчера, 13 января, Служба безопасности Украины и Госбюро расследований задержали на получении взятки размером в 5000 долларов одного из руководителей военной прокуратуры Запорожского гарнизона Южного региона.