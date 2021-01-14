В городе Серседа в Испании переработали в топливо 135 тонн использованных масок, перчаток, а также защитных костюмов медицинских работников, работающих с пациентами с COVID-19.

Об этом сообщают ЭлектроВести.

Эффективной утилизации подвергли санитарный материал, который использовал персонал Sergas.

В маски, защитные костюмы и другие материалы, входит пластик.

Всего за 3 недели собрали более 135 тонн медицинских отходов, связанных с COVID-19.

Отходы санитарного материала были измельченные и сожжены как потенциально опасные на заводе при температуре 850 градусов по Цельсию, хотя обычно для переработки пластика в топливо достаточно нагреть его до 400 градусов.

Полученное топливо используется для отопления помещений и в тяжелой промышленности (например, для производства цемента).