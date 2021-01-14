Американский бизнесмен украинского происхождения Макс Левчин стал миллиардером после выхода на биржу финтех-компании Affirm.

Об этом пишет издание LB.ua со ссылкой на Forbes.

Известно, что сервис рассрочки Affirm создали в 2012 году, с его помощью можно покупать одежду, обувь и другие товары. В ходе размещения акций сервис Affirm подорожал до 23600000000 долларов. Соответственно, доля Левчина, составляющая 11%, теперь оценивается в 2700000000 долларов. Капитал самого богатого человека Украины Forbes оценил в 3,0 млрд долларов.

Макс Левчин родился в Киеве. Когда юноше исполнилось 16, его семья получила политическое убежище в США, где он окончил Университет Иллинойса в Урбана-Шампейн. До того как стать соучредителем PayPal, запустил три стартапа, которые не стали прибыльными. Сейчас Левчин живет в пригороде Сан-Франциско.

Напомним, что акции Twitter, котирующиеся на немецких биржах, упали на 8% 11 января, в первый торговый день после того, как поздно вечером 8 января был заблокирован аккаунт президента США Дональда Трампа.