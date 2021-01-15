Мэр Майами Фрэнсис Суарес планирует вложить часть казначейских резервов города в криптовалюту.

Об этом он рассказал в интервью изданию FOX Business.

Фрэнсис Суарес хочет сделать свой город привлекательным для инноваций, планирует встроить биткоины в экономику города и даже инвестировать в криптовалюту часть бюджетных средств.

— Если бы я сделал это в прошлом году, я бы заработал 200 с лишним процентов. Я бы выглядел гением, - заявил мэр Фрэнсис Суарес.

Чиновник подчеркнул, что власти Майами изучают возможность дать гражданам право выплачивать налоги и штрафы в биткоинах.

— Мы хотим быть одним из самых передовых и технологичных городов страны. Мы стремимся создать законодательную базу, которая сделает наш город лучшим в США для ведения бизнеса, если вы пользуетесь криптовалютами, - отметил Фрэнсис Суарес.

Суарес надеется, что диверсификация инвестиционного портфеля Майами в баитконы привлечет внимание высокотехнологичных компаний к городу.

— Я хочу, чтобы творческий и инновационный класс приезжал к нам и создавал рабочие места для жителей, - сказал он.

Ранее НикВести писали, что криптовалюта биткоин продолжает падать, для нее это неделя стала худшей с марта 2020 года. Цифровые активы валюты упали на 6,8% в ходе торгов на азиатской бирже в эту среду, 13 января.