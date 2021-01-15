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Мэр Майами Фрэнсис Суарес планирует вложить часть казначейских резервов города в криптовалюту.
Об этом он рассказал в интервью изданию FOX Business.
Фрэнсис Суарес хочет сделать свой город привлекательным для инноваций, планирует встроить биткоины в экономику города и даже инвестировать в криптовалюту часть бюджетных средств.
— Если бы я сделал это в прошлом году, я бы заработал 200 с лишним процентов. Я бы выглядел гением, - заявил мэр Фрэнсис Суарес.
Чиновник подчеркнул, что власти Майами изучают возможность дать гражданам право выплачивать налоги и штрафы в биткоинах.
— Мы хотим быть одним из самых передовых и технологичных городов страны. Мы стремимся создать законодательную базу, которая сделает наш город лучшим в США для ведения бизнеса, если вы пользуетесь криптовалютами, - отметил Фрэнсис Суарес.
Суарес надеется, что диверсификация инвестиционного портфеля Майами в баитконы привлечет внимание высокотехнологичных компаний к городу.
— Я хочу, чтобы творческий и инновационный класс приезжал к нам и создавал рабочие места для жителей, - сказал он.
Ранее НикВести писали, что криптовалюта биткоин продолжает падать, для нее это неделя стала худшей с марта 2020 года. Цифровые активы валюты упали на 6,8% в ходе торгов на азиатской бирже в эту среду, 13 января.
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Мэр Майами Фрэнсис Суарес планирует вложить часть казначейских резервов города в криптовалюту.
Об этом он рассказал в интервью изданию FOX Business.
Фрэнсис Суарес хочет сделать свой город привлекательным для инноваций, планирует встроить биткоины в экономику города и даже инвестировать в криптовалюту часть бюджетных средств.
— Если бы я сделал это в прошлом году, я бы заработал 200 с лишним процентов. Я бы выглядел гением, - заявил мэр Фрэнсис Суарес.
Чиновник подчеркнул, что власти Майами изучают возможность дать гражданам право выплачивать налоги и штрафы в биткоинах.
— Мы хотим быть одним из самых передовых и технологичных городов страны. Мы стремимся создать законодательную базу, которая сделает наш город лучшим в США для ведения бизнеса, если вы пользуетесь криптовалютами, - отметил Фрэнсис Суарес.
Суарес надеется, что диверсификация инвестиционного портфеля Майами в баитконы привлечет внимание высокотехнологичных компаний к городу.
— Я хочу, чтобы творческий и инновационный класс приезжал к нам и создавал рабочие места для жителей, - сказал он.
Ранее НикВести писали, что криптовалюта биткоин продолжает падать, для нее это неделя стала худшей с марта 2020 года. Цифровые активы валюты упали на 6,8% в ходе торгов на азиатской бирже в эту среду, 13 января.