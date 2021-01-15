Металлургический комбинат «Запорожсталь» по итогам навигации 2020 года сократил отгрузку металлопродукции через Запорожский речной порт по сравнению с 2019 годом на 4% — до 867 тысяч тонн.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия, передают Порты Украины.

Снижение отгрузки компания объясняет сокращением спроса на металлопродукцию на мировых рынках во время локдауна в связи с пандемией.

Традиционно, по водному пути меткомбинат «Запорожсталь» отправлял прокат и чугун в Турцию, Грецию, Болгарию, Македонию, Сербию, Румынию, Албанию, Италию.

По словам генерального директора «Запорожстали» Александра Мироненко, речные перевозки продукции комбината составляют 34% от всего экспорта.

— Но в пиковые месяцы летом доходит даже до 47%. Речной транспорт нам интересен, он эффективен, и мы планируем наращивать объем грузоперевозок не только через порт Запорожья — в зимнее время задействуем порты Херсона, Николаева, — сообщил топ-менеджер.

Возобновить отправку продукции запорожские металлурги планируют со стартом навигации в 2021 году — с 1 марта.

Меткомбинат «Запорожсталь» возобновил стратегическое партнерство с Запорожским речным портом в октябре 2012 года. За этот период потребителям из разных стран мира через Запорожский речной порт поставлено около 5,4 млн тонн металлопродукции.