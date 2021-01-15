Правительство в ходе диалога с Международным валютным фондом заверило, что никакого государственного регулирования цен на рынке газа не будет.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль в эксклюзивном интервью телеканалу «Украина 24», комментируя условие Международного валютного фонда относительно рыночных цен на газ в Украине, передает Укринформ.

— Мы ведем диалог. Сейчас в Украине работает миссия МВФ. Мы ведем диалог на уровне министерства, Кабинета Министров - они слышали аргументы, понимают, о чем идет речь. Мы подчеркиваем, что не отказываемся и не собираемся отказываться от рыночных отношений в сфере продажи газа бытовым потребителям. Мы ввели прайскеп верхней границы, но никакого госрегулирования не предвидится, - отметил премьер.

Он отметил, что ограничение на уровне 6,99 грн не означает, что правительство откажется от рынка газа.

— В Украине в прошлом году ввели рынок газа. Это дало возможность получать справедливую рыночную цену. Сегодня, к сожалению, в связи с рыночными факторами цена на рынке растет, - отметил Шмыгаль.

Также Кабмин занимается вопросом формирования годового тарифа.

— Мы будем изучать годовой продукт. Возможно, он будет дешевле. Возможно, цена будет колебаться. Но это будет понятная цена, - добавил Шмыгаль.

С 1 января в Украине возросли тарифы на газ и его транспортировку, а также была отменена льготная стоимость на 100 кВт электроэнергии в месяц для частных потребителей.

В связи с ростом цен на коммунальные услуги прошел ряд протестов в разных регионах, в частности, на Буковине, Прикарпатье, в Харьковской, Полтавской, Николаевской, Херсонской, Черниговской областях.

Премьер-министр 12 января заявил, что Кабмин, в частности, введет государственное регулирование цен на газ на период карантина или до конца отопительного сезона, предлагаемая цена - на уровне 6,99 грн за куб. м. По его словам, это означает снижение в платежках людей более чем на 30%.

В Международном валютном фонде выразили обеспокоенность фиксированным тарифом на газ, ведь это может означать государственное регулирование.



