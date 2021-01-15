Об этом Конституционный суд сообщил в ответе на запрос «Радио Свобода».

Журналисты обратились в КСУ за подтверждением информации по поводу отдыха председателя суда Александра Тупицкого в отеле Kempinski Palm Jumeirah в Объединенных Арабских Эмиратах. Однако там отметили, что не знают деталей относительно отпуска судьи.

— Также информируем, что общая сумма начисленного дохода (вознаграждения судьи) Председателя Конституционного Суда Украины Тупицкого А. Н. за 2020 год составляет 3 715 035,02 гривен. Средний размер начисленного ему дохода (вознаграждения судьи) в 2020 году составляет 309 586,25 гривен, ㅡ сообщили в КСУ.

Напомним, глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий отдыхает на королевской вилле в Дубае (ОАЭ) после того, как президент Зеленский отстранил его от работы.