Самый большой бюджет на 2021 год запланировала Днепропетровская область: доходы – 9 млрд 266,7 млн грн, расходы – 9 млрд 266,6 млн. Из госбюджета область получит 2,4 млрд грн, из них почти 847 млн потратят на ремонт дорог и 767 млн – на образование.

На борьбу с коронавирусом область выделит 130 млн грн, на проекты развития – больше 1,5 млрд, говорится в материале «Слово и Дело».

Второй по величине бюджет – у Харьковской области: доходы и расходы запланированы в объеме 6 млрд 881,9 млн грн. На образование область потратит почти 2 млрд грн, на здравоохранение – около 485 млн, на социальную защиту и обеспечение – почти 548 млн.

В бюджете Львовской области на 2021 год доходы и расходы – по 5 млрд 134,6 млн грн. В частности, на государственные инвестиционные проекты уйдет 277 млн грн, на реализацию областных программ – 1,4 млрд грн.

Дефицитным получился бюджет у Полтавской области (доходы – 4 млрд 238 млн грн, расходы – 4 млрд 297,2 млн), Одесской области (доходы – 4 млрд 824,6 млн грн, расходы – 4 млрд 827,2 млн), Кировоградской области (доходы – 2 млрд 523,2 млн грн, расходы – 2 млрд 695,1 млн), Киевской области (доходы – 4 млрд 992,3 млн грн, расходы – 4 млрд 995,3 млн).

В Черниговской области из-за того, что сессия областного совета два раза срывалась, бюджет на 2021-й пока не приняли. В его проекте доходы запланированы на уровне 2 млрд 520,4 млн грн, а расходы – 2 млрд 517,4 млн.

Волынская область тоже пока без сметы на 2021 год – в облсовете идут бюджетные слушания. В проекте документа доходы и расходы запланированы на уровне 4 млрд 410,9 млн грн. Кстати, бюджет на 2020 год область тоже утвердила поздновато – в феврале.

Напомним, 23 декабря депутаты Николаевского облсовета приняли бюджет области на 2021 год. Согласно проекту бюджета, доходная часть бюджета должна составить 2 миллиарда 619 миллионов 490 тысяч гривен, в том числе расходы общего фонда бюджета — 2 миллиарда 4 миллиона гривен, расходы специального фонда бюджета — 688 миллионов 336 тысяч гривен.