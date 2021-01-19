По итогам 2020 года Heathrow опустился на третье место, пропустив вперед новый международный аэропорт в Стамбуле, который открылся в октябре 2018 года и аэропорт Руасси — Шарль-де-Голль в Париже.

Об этом в понедельник, 18 января, пишет Bloomberg.

На четвертой позиции рейтинга вслед за Heathrow оказался аэропорт Амстердама, а на пятой позиции - московский аэропорт Шереметьево.



По информации агентства, пассажиропоток Heathrow за 2020 год упал на 73%.

— Если в 2019-м услугами этого аэропорта воспользовался почти 81 млн человек, то в прошлом - лишь 22,1 млн. Причиной тому стала пандемия COVID-19. Отдельным негативным фактором стало появление на территории Великобритании более заразного штамма коронавируса, что ужесточило карантинную политику британских властей и побудило другие государства ограничить или полностью запретить рейсы в Лондон, — пишет издание.

В то время, как в большинстве западноевропейских аэропортов, включая крупные во Франкфурте и Барселоне, трафик упал на 70% или более, два самых больших аэропорта - Стамбула и московский Шереметьево - сообщили о куда меньшем сокращении пассажиропотока, что привело к улучшению их позиций в рейтинге.



В частности, новый аэропорт Стамбула, по сведениям Bloomberg, привлек 23,4 млн путешественников за первый полный календарный год работы, став самым загруженным в Европе в прошлом году. Аэропортом Шереметьево в 2020-м воспользовались 19,8 млн человек (годом ранее - 49,9 млн).

Напомним, в декабре около около 30 стран отменили рейсы в Британию из-за нового штамма COVID-19.