Морские порты Украины в 2020 году увеличили контейнерооборот по сравнению с 2019 годом на 4,2% — до 1 049 204 TEU.
Об этом свидетельствуют фактические данные ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ), пишут Порты Украины.
Импортный контейнеропоток вырос на 3,4% — до 509 566 TEU, экспортный — на 4,2%, до 495 390 TEU, транзитный — на 13%, до 44 248 TEU.
Переработку контейнеров осуществляли морские порты Одесса (62,2% совокупного контейнерооборота), «Пивденный» (23,2%), Черноморск (14,5%) и специализированный морской порт (СМП) «Ольвия» (менее 1%).
Порт Одесса увеличил контейнерооборот на 0,4% — до 652 211 TEU, в том числе:
Порт «Пивденный» увеличил контейнерооброт на 11,5% — до 243 792 TEU, в том числе:
Порт «Черноморск» увеличил контейнерооброт на 9,7% — до 152 688 TEU, в том числе:
СМП «Ольвия» обработал 513 TEU (экспорт — 443, импорт — 70) против 159 TEU (экспорт — 100, импорт — 59) годом ранее.
По данным АМПУ, переработка контейнеров в весовом выражении увеличилась на 0,6% — до 12,779 млн тонн. Перевалка контейнеров обеспечила 8% грузооборота морпортов. Перевалка контейнеров в количественном выражении выросла на 1,7% — до 645 046 штук.
По данным АМПУ, морпорты в 2019 году увеличили контейнерооброт по сравнению с 2018 годом на 19% — до 1 007 434 TEU.
Перевалку контейнеров в Одесском морском порту осуществляют ДП «Контейнерный терминал Одесса» и ООО «Бруклин-Киев Порт», в морском порту «Пивденный» — DP World TIS Pivdennyi, в Черноморском морском порту — ООО «Черноморский рыбный порт» и ГП «Морской торговый порт «Черноморск» (контейнерный терминал).
|
Что это было?Сергей Исаков
|
Чому одним можна, а іншим – ні? І про колабораціюСтанислав Мартиросов
Морские порты Украины в 2020 году увеличили контейнерооборот по сравнению с 2019 годом на 4,2% — до 1 049 204 TEU.
Об этом свидетельствуют фактические данные ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ), пишут Порты Украины.
Импортный контейнеропоток вырос на 3,4% — до 509 566 TEU, экспортный — на 4,2%, до 495 390 TEU, транзитный — на 13%, до 44 248 TEU.
Переработку контейнеров осуществляли морские порты Одесса (62,2% совокупного контейнерооборота), «Пивденный» (23,2%), Черноморск (14,5%) и специализированный морской порт (СМП) «Ольвия» (менее 1%).
Порт Одесса увеличил контейнерооборот на 0,4% — до 652 211 TEU, в том числе:
Порт «Пивденный» увеличил контейнерооброт на 11,5% — до 243 792 TEU, в том числе:
Порт «Черноморск» увеличил контейнерооброт на 9,7% — до 152 688 TEU, в том числе:
СМП «Ольвия» обработал 513 TEU (экспорт — 443, импорт — 70) против 159 TEU (экспорт — 100, импорт — 59) годом ранее.
По данным АМПУ, переработка контейнеров в весовом выражении увеличилась на 0,6% — до 12,779 млн тонн. Перевалка контейнеров обеспечила 8% грузооборота морпортов. Перевалка контейнеров в количественном выражении выросла на 1,7% — до 645 046 штук.
По данным АМПУ, морпорты в 2019 году увеличили контейнерооброт по сравнению с 2018 годом на 19% — до 1 007 434 TEU.
Перевалку контейнеров в Одесском морском порту осуществляют ДП «Контейнерный терминал Одесса» и ООО «Бруклин-Киев Порт», в морском порту «Пивденный» — DP World TIS Pivdennyi, в Черноморском морском порту — ООО «Черноморский рыбный порт» и ГП «Морской торговый порт «Черноморск» (контейнерный терминал).