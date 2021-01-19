Морские порты Украины в 2020 году увеличили контейнерооборот по сравнению с 2019 годом на 4,2% — до 1 049 204 TEU.

Об этом свидетельствуют фактические данные ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ), пишут Порты Украины.

Импортный контейнеропоток вырос на 3,4% — до 509 566 TEU, экспортный — на 4,2%, до 495 390 TEU, транзитный — на 13%, до 44 248 TEU.

Переработку контейнеров осуществляли морские порты Одесса (62,2% совокупного контейнерооборота), «Пивденный» (23,2%), Черноморск (14,5%) и специализированный морской порт (СМП) «Ольвия» (менее 1%).

Порт Одесса увеличил контейнерооборот на 0,4% — до 652 211 TEU, в том числе:

импорт сократился на 0,6% — до 319 682 TEU;

экспорт вырос на 1,8% — до 304 924 TEU;

транзит снизился на 1,8% — до 27 605 TEU.

Порт «Пивденный» увеличил контейнерооброт на 11,5% — до 243 792 TEU, в том числе:

импорт — на 5,8%, до 116 117 TEU;

экспорт — на 13,5%, до 111 032 TEU;

транзит — на 50,6%, до 16 643 TEU.

Порт «Черноморск» увеличил контейнерооброт на 9,7% — до 152 688 TEU, в том числе:

экспорт — на 1,3%, до 78 991 TEU;

импорт — на 20,5%, до 73 697 TEU.

СМП «Ольвия» обработал 513 TEU (экспорт — 443, импорт — 70) против 159 TEU (экспорт — 100, импорт — 59) годом ранее.

По данным АМПУ, переработка контейнеров в весовом выражении увеличилась на 0,6% — до 12,779 млн тонн. Перевалка контейнеров обеспечила 8% грузооборота морпортов. Перевалка контейнеров в количественном выражении выросла на 1,7% — до 645 046 штук.

По данным АМПУ, морпорты в 2019 году увеличили контейнерооброт по сравнению с 2018 годом на 19% — до 1 007 434 TEU.

Перевалку контейнеров в Одесском морском порту осуществляют ДП «Контейнерный терминал Одесса» и ООО «Бруклин-Киев Порт», в морском порту «Пивденный» — DP World TIS Pivdennyi, в Черноморском морском порту — ООО «Черноморский рыбный порт» и ГП «Морской торговый порт «Черноморск» (контейнерный терминал).