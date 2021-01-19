Президент США Дональд Трамп запретил американским ведомствам покупать беспилотники у России и Китая.
Об этом говорится в указе Белого дома.
Кроме России и Китая, в документе отмечается, что запрет действует на Иран и КНДР. Все эти страны называют такими, которые «угрожают национальной безопасности».
«Термин «иностранный противник» подразумевает КНДР, Иран, Китай, Россию или любую другую страну, территорию, неправительственную организацию, которую Министерство торговли определит как причастную к долгосрочным схемам деятельности, неблагоприятной для национальной и экономической безопасности США», — говорится в указе.
Трамп подчеркивает в документе, что покупка беспилотников связана со сбором и хранением конфиденциальной информации.
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Президент США Дональд Трамп запретил американским ведомствам покупать беспилотники у России и Китая.
Об этом говорится в указе Белого дома.
Кроме России и Китая, в документе отмечается, что запрет действует на Иран и КНДР. Все эти страны называют такими, которые «угрожают национальной безопасности».
«Термин «иностранный противник» подразумевает КНДР, Иран, Китай, Россию или любую другую страну, территорию, неправительственную организацию, которую Министерство торговли определит как причастную к долгосрочным схемам деятельности, неблагоприятной для национальной и экономической безопасности США», — говорится в указе.
Трамп подчеркивает в документе, что покупка беспилотников связана со сбором и хранением конфиденциальной информации.