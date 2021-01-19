С 21 января НБУ вводит в обращение серебряную памятную монету, посвященную поэтессе Лесе Украинке.

Национальный банк Украины с 21 января 2021 года вводит в обращение памятную монету, посвященную 150-летию с дня рождения украинской поэтессы и драматурга Леси Украинки. Об этом сообщается на сайте банка.

Номинал серебряной монеты, посвященной Лесе Украинке — 20 грн. Общий тираж монеты — 2,5 тысячи штук.

На аверсе монеты размещены надпись Украина (вверху), справа от надписи — малый Государственный Герб Украины, и композиция, символизирующая богатый мир поэзии Леси Украинки. Под надписью расположены также год чеканки монеты и ее номинал.

На реверсе монеты на фоне стилизованных веток с листьями изображен портрет Леси Украинки. Слева от изображения поэтессы указаны ее годы жизни «1871/1913». Под портретом расположены надписи «Леся Украинка» и «Л. Косач-Квитка / в литературе Леся Украинка»