Эпидемия и карантинные ограничения вызвали падение продаж автомобилей в Европе на нижайшие отметки за год.

Об этом пишет Bloomberg.

В прошлом году продажи автомобилей в Европе опустили больше всего за всю историю наблюдения за рынком, относительно устойчивый спрос во втором полугодии 2020 смог компенсировать лишь часть колоссальных потерь автопроизводителей во время первоначальной вспышки Covid-19.

Европейская ассоциация автопроизводителей заявила во вторник, что количество регистраций новых автомобилей упало на 24%, что является самым большим годовым падением с момента начала отсчета продаж в 1990 году.

В течение года автопроизводителям удавалось справиться с правительственными мерами по сдерживанию распространения коронавируса, чему способствовали субсидии и онлайн-заказы. Но от резкого падения продаж в марте, апреле и мае было трудно оправится, поскольку продажи росли в 2020 году всего один месяц.

В то время как продолжающиеся ограничения будут оказывать давление на спрос в первые месяцы 2021 года, автопроизводители смогут легко сравнивать показатели годичной давности во втором квартале, утверждает Майкл Дин, европейский автомобильный аналитик Bloomberg Intelligence. По его оценкам, в этом году продажи вырастут на 13%, хотя это все равно на 15% ниже уровня 2019 года.

Напомним, в августе 2020 года украинцы купили и зарегистрировали почти 7000 новых легковых автомобилей - это на 16% меньше, чем в августе прошлого года.