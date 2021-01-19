Израильская компания StoreDot создала батарею для электромобиля, которая может полностью зарядиться за 5 минут. Но для этого нужно модернизировать станции для подзарядки.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на The Guardian.

Основным барьером для водителей перехода на электрокары в StoreDot считают не цену, а беспокойство относительно продолжительности движения автомобиля и длительности зарядки автомобиля. В компании говорят, что выпустили не лабораторный прототип батареи, а «инженерный образец», что покажет «готовность к массовому выпуску батарей». Помогала с производством китайская компания Eve Energy.

Большинство аккумуляторов в электрокарах имеют литиевую основу, как и батарея в мобильном телефоне. Такие батареи со временем ухудшаются и могут держать заряд на протяжении меньшего времени, а это влияет на пробег автомобиля.

В имеющихся литий-ионных батареях используют графит как электрод, в который попадают ионы лития для сохранения заряда. Но если зарядка происходит слишком быстро, ионы перегружаются и могут образовать короткое замыкание аккумулятора.

Поэтому StoreDot вместо графита используют полупроводниковые наночастицы, в которые ионы попадают легче. В будущем компания хочет использовать кремний, который является более дешевым.

Разработчики говорят, что батареи с полупроводниковыми наночастицами способны заряжаться за 5 минут. Пока же на зарядку электромобиля может уйти несколько часов. Компания стремится усовершенствовать аккумуляторы до 2025 года, чтобы одного заряда хватало примерно на 160 км.

Вместе с тем проблема медленной зарядки электрокаров — не только в батареях. В StoreDot считают, что необходимо модернизировать зарядные станции, поскольку они могут быть устаревшими для новых технологий уже через 10 лет.

Профессор из Центра технологий аккумуляторов и энергосбережения из Университета в Пенсильвании Чао-Ян Ван говорит, что аккумуляторы с быстрым зарядкой могут стать доступными для массового рынка уже через три года. По ее словам, такие батареи будут меньшими, чем уже имеющиеся, поэтому не должны стоить дорого.

В этом центре также разработали свой метод быстрой зарядки аккумуляторов. Для этого батарею нагревают до 60 градусов, что позволяет ионам лития безопасно двигаться быстрее. Благодаря этому батарея может зарядиться за 10 минут.

Напомним, основатель Tesla Илон Маск во время презентации «День батареи» анонсировал выпуск полностью автономной Tesla за 25 000 долларов «примерно через три года».