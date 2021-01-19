Кабинет министров намерен через суд получить право собственности на танкер-бункеровщик Delfi, потерпевший крушение на одесском пляже «Дельфин» в ноябре 2019 года.

Об этом сообщает издание «Порты Украины».

Согласно материалам дела 916/3815/20, государство в лице Кабмина в конце декабря 2020 года подало в Хозяйственный суд Одесской области исковое заявление о признании права собственности на аварийное судно в порядке ст. 125 Кодекса торгового мореплавания Украины. Ответчиком по иску является компания Mister Drake PC.

В обоснование исковых требований истец сослался на то, что компания Mister Drake PC, которой принадлежит Delfi, не смогла самостоятельно выполнить требование капитана морского порта Одесса — поднять и удалить судно в установленные сроки. Затонувший танкер-бункеровщик был поднят в сентябре 2020 года силами ООО «Краншип», ООО «Бруклин-Киев» и ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ).

Постановлением от 11 января 2021 года суд решил принять исковое заявление к рассмотрению и открыть производство по делу. Подготовительное заседание назначено на 3 февраля.

Известно также, что сейчас в суде рассматривается иск Одесской прокуратуры в интересах Госэкоинспекции о взыскании $16,31 тыс. ущерба за вред, нанесённый окружающей среде, а также иск ГП «АМПУ» о взыскании 2,356 млн грн, затраченных на ликвидацию последствий аварии танкера-бункеровщика Delfi. Ответчиком по обоим искам является Mister Drake PC.

Утром 10 сентября 2020 года танкер-бункеровщик Delfi, потерпевший крушение на одесском пляже «Дельфин», спустя десять месяцев удалось убрать с пляжа и отбуксировать к месту последующей утилизации в морском порту «Черноморск». По оценке основателя группы компаний ООО «Трансшип» Андрея Иванова, стоимость операции по подъему и удалению аварийного судна составила $500 тыс.

Администрация Одесского морского порта 10 августа подписала соглашение, согласно которому работы по подъему и удалению танкера-бункеровщика Delfi осуществлялисьООО «Краншип» (группа компаний «Трансшип») за счет ООО «Бруклин-Киев». Хозяйственный суд Одесской области 1 сентября вынес решение об аресте Delfi и подтвердил право Администрации Одесского морского порта на его подъем и удаление.

Ущерб окружающей среде, нанесенный в результате утечек нефтепродуктов из поврежденного корпуса танкера-бункеровщика Delfi, потерпевшего крушение на одесском пляже «Дельфин», оценен Государственной экологической инспекцией Украины в $16,3 тыс.

Авария танкера-бункеровщика Delfi произошла 20-22 ноября 2019 года. Судно сорвало с якоря и отнесло на мель в акватории Одесского порта. Попытки взять судно на буксир успехом не увенчались. Экипаж в составе троих человек был эвакуирован. Из корпуса танкера, который был поврежден в результате столкновения с волноломом, неоднократно фиксировались утечки нефтепродуктов.